Calciomercato Milan, Maldini risponde No a Raiola

CALCIOMERCATO MILAN KEAN - Con 11 gol in 12 giornate di campionato, quello del Milan è il quindicesimo attacco della Serie A. Normale quindi che i rossoneri siano alla ricerca di un nuovo centravanti: in tale ottica si registra la proposta fatta dai rossoneri a Zlatan Ibrahimovic, rimasto senza contratto dopo aver concluso la sua avventura americana con i Los Angeles Galaxy.

Nell'ambito della trattativa, il suo agente Mino Raiola - secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport' - avrebbe proposto al club meneghino anche un altro suo assistito: quel Moiseche non riesce a trovare spazio in Premier League con l'Everton.

Calciomercato Milan, senza Leonardo niente Kean

La dirigenza rossonera avrebbe però deciso di respingere al mittente la proposta di Raiola. In passato, con Leonardo, il Milan era stato sulle tracce di Moise Kean, ma Maldini, Boban e Massara non sembrano essere dei grandi estimatori del centravanti dell'Italia Under 21 quanto lo era il dirigente brasiliano. Per l'attaccante dell'Everton restano in corsa Roma e Bologna. L'idea milanista, invece, è quella di mettere a disposizione di Pioli un bomber già affermato. Insomma, uno come Ibrahimovic.

