CALCIOMERCATO JUVENTUS CRISTIANO RONALDO ATALANTA/ Pochi minuti fa, Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha annunciato la più che probabile esclusione di Cristiano Ronaldo dalla trasferta di Bergamo di domani contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il campione portoghese non ha iniziato al meglio la stagione e, dalla sostituzione in Champions League contro la Lokomotiv Mosca, sembra essersi innescata una spirale che potrebbe portare a scenari inaspettati al termine della stagione. Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Un altro tassello è di certo quello dello Stadium durante il match contro il Milan, la sostituzione al 55' e l'uscita anticipata di CR7 che ha fatto molto discutere. Nel frattempo è arrivata la pausa per le nazionali nella quale, nonostante il problema fisico, Ronaldo è stato protagonista con il Portogallo ed ha anche parlato della situazione in casa Juventus, cercando di far rientrare il caso.

Calciomercato Juventus, fuori con l'Atalanta: come cambia il futuro di Ronaldo

Ora, al rientro dal suo Portogallo, Cristiano Ronaldo è stato, con ogni probabilità, escluso anche dal match di domani contro l'Atalanta. Molto dipende dal suo problema fisico, ma negli ultimi giorni si è parlato molto di calciomercato e del suo futuro alla Juventus. Oltre ad un retroscena su un possibile ritorno in Premier League, sponde Manchester United o Tottenham, le ipotesi avanzate recentemente si legano soprattutto alla MLS ed al PSG di Thomas Tuchel.

In ogni caso, rispetto all'inizio di questa stagione, la certezza che Cristiano Ronaldo possa restare nella prossima estate sta venendo sempre meno col passare dei mesi e delle partite. In merito a ciò ha parlato anche Eduardo Inda, direttore di OkDiario, che al Chiringuito Tv ha affermato la possibilità che il campione lusitano possa andar via se la Juventus non dovesse riuscire a trionfare in Champions League. Una situazione, quella di Ronaldo, che sta quindi diventando sempre più delicata.

