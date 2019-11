Torino, Cairo nel mirino: atti vandalici in sede - FOTO

TORINO CAIRO TIFOSI - La netta vittoria in trasferta contro il Brescia prima della sosta per le Nazionali non è bastata a riportare il sereno in casa Torino.

Il presidente Urbanocontinua ad essere nel mirino di una frangia di tifosi granata che, alla vigilia del delicato match contro l'valido come anticipo della tredicesima giornata del campionato di, ha commesso atti vandalici all'esterno della sede del club in via Arcivescovado in cui compaio delle scritte 'Cairo Vattene'. Con ogni probabilità la contestazione proseguirà anche domani sera allo stadio 'Olimpico Grande Torino' con cori e altre manifestazioni di dissenso contro il patron torinista.