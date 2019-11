CALCIOMERCATO ROMA MANDZUKIC DZEKO / Ancora tutto da decifrare il destino di Mario Mandzukic, ormai da molto tempo fuori dal progetto bianconero di Sarri e sicuro partente nella prossima finestra di trasferimenti invernale. L'attaccante croato della Juventus è stato spesso accostato al Manchester United (la destinazione preferita) ma anche al Qatar, che già aveva tentato l'ex Bayern a settembre. Non sembrano però mancare anche le soluzioni italiane per il numero 17 bianconero che a prezzo di saldo potrebbe far comodo a chi cerca un attaccante di scorta.Tutte le news di mercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Roma, anche Mandzukic tra i vice-Dzeko

Tra le pretendendi italiani di Mandzukic, secondo quanto rifertito da 'La Repubblica', ci sarebbe anche la Roma di Fonseca.

Calciomercato Roma, le alternative in attacco

I giallorossi infatti visti i continui problemi fisici del connazionale, ritroverebbero nell'attaccante della Juventus la soluzione ideale per costi, esperienza e qualità complessive. L'operazione ad ogni modo non si annuncia semplicissima dato che sul croato bianconero c'è già da registrare il forte interesse di, Manchester United ed anche dell'di David Beckham che l’anno prossimo debutterà nella MLS.

Mandzukic non è comunque l'unico nome per l'attacco della Roma. I giallorossi corteggiano infatti anche Moise Kean, in rotta con l'Everton ma molto costoso. Oltre al giovane italiano gli altri obiettivi sarebbero Seferovic e il giovane brasiliano Pepe di proprietà del Gremio valutato al momento sui 15 milioni di euro.

