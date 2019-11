CALCIOMERCATO MILAN MATIC ATLETICO MADRID RETROSCENA / Continua la telenovela legata al futuro di Nemanja Matic. Il centrocampista del Manchester United è da tempo sul taccuino delle big di Serie A, con Inter e da poco anche Milan che rimangono alla finestra in attesa delle prossime mosse del serbo. L'ex Chelsea infatti sta vivendo una stagione da separato in casa ai 'Red Devils' come testimoniano le appena 5 presenze totali raccolte tra coppa e campionato sotto la guida di Solskjaer che non sembra vederlo troppo. Per restare aggiornato sul calciomercato e tutte le news Clicca Qui!

Calciomercato Milan, duello con l'Atletico Madrid per Matic

Matic non ha rinnovato ancora il contratto in scadenza con il Manchester United e potrebbe diventare una ghiotta occasione di mercato a costi contenuti. Secondo quanto riferito da 'ESPN' però anche l'Atletico Madrid si sarebbe unito al Milan nella corsa per arrivare al centrocampista serbo.

Rivale di livello per i rossoneri che dovranno quindi fronteggiare anche la spietata concorrenza della compagine diche cerca proprio un rinforzo di esperienza internazionale per la mediana. Avendo giocato solo in Europa League, Matic risulterebbe anche arruolabile inper i 'Colchoneros', fattore considerato chiave dagli spagnoli.

Calciomercato Milan, il retroscena su Matic

In Italia Matic è stato spesso accostato all'Inter di Conte eppure nell'attuale corsa, ma anche in passato, ha fatto la sua comparsa anche il Milan. 'ESPN' evidenzia infatti come il Manchester United abbia già respinto l'interesse del rossoneri in estate. Così facendo il club inglese ha di fatto portato il serbo ancora più vicino alla scadenza, favorendo quello che ad oggi sembra un duello tra Milan e Atletico Madrid.

