CALCIOMERCATO INTER DE PAUL KUCKA / La dirigenza dell'Inter lavora ormai da tempo in sede di mercato per regalare a Conte gli innesti giusti a gennaio e completare una rosa già altamente competitiva. I ruoli principali da coprire sono centrocampo ed attacco, con la mediana che in questo momento appare in particolare fermento. Dai nomi altisonanti dei vari Allan, van de Beek e Castrovilli a soluzioni meno costose. Le soluzioni non mancano affatto e Conte intanto sfoglia la margherita in attesa di abbracciare i tanto sospirati rinforzi. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE->>>> Calciomercato Inter, contatti e apertura: scelto il centrocampista

Calciomercato Inter, de Paul e gli altri colpi costosi

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' fa il punto della situazione sottolineando come la società prediliga un elemento futuribile soprattutto in caso di investimento consistente. Conte invece non ha preferenze ma convincere top player a gennaio appare complicato. Per questo elementi come Allan, van de Beek, Castrovilli e Kulusevski appaiono soluzioni più per giugno che per l'immediato visti anche i costi elevati dei cartellini. Ciò non toglie che l'Inter un investimento in canna potrebbe anche averlo.

Si tratta di Rodrigo, che come anticipato da Calciomercato.it l'Udinese valuta almeno 35 milioni di euro . Conte proverebbe ad impiegarlo come mezzala di centrocampo dalle spiccate doti offensive e se i friulani tra un mese e mezzo avessero fatto passi decisivi verso la salvezza il discorso potrebbe aprirsi anche con l'inserimento di

LEGGI ANCHE->>>> Calciomercato Inter, agenti Lautaro in arrivo: ultime CM.IT su rinnovo e Barcellona

Calciomercato Inter, Kucka alternativa a basso costo

L'Inter ha comunque anche un eventuale piano B qualora dovessero complicarsi le cose. Si tratta dell'ex milanista Juraj Kucka centrocampista del Parma che per caratteristiche può ricordare Arturo Vidal, tanto desiderato da Conte. I rapporti tra le due dirigenza sono buoni e se la soluzione dovesse convincere non va escluso che un accordo venga trovato nonostante i ducali siano restii a perderlo. Ausilio inoltre lo ha hià visionato in Parma-Roma. L'alternativa potrebbe essere Benassi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Milan, non solo Ibra: sfida all'Inter

Calciomercato Inter, ecco l'indizio: Matic esce allo scoperto

Calciomercato Milan e Inter, parla Xhaka: "Non posso accettare quanto sta accadendo"