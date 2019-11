CALCIOMERCATO INTER TORINO IZZO BELOTTI / Separate da diciassette punti in classifica, domani sera Inter e Torino si affronteranno per l'anticipo della 13a giornata di Serie A. Walter Mazzarri, alle prese con un andamento troppo altalenante, proverà lo scherzetto alla sua ex compagine, che già saprà il risultato di Atalanta-Juventus, in programma nel pomeriggio. La partita sarà importante anche in chiave calciomercato, considerando le possibili attenzioni della dirigenza milanese sui talenti del presidente Cairo: clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Inter, Izzo nel mirino: le ultime

Dopo le ottime prestazioni della scorsa stagione, Armando Izzo sembrava destinato a lasciare il Torino per approdare in club di maggiore caratura. Decisiva, invece, si è rivelata la volontà del presidente granata, che lo ha fermato con un rinnovo fino al 2024 con una clausola rescissoria che, riporta 'Tuttosport', si aggira sui 40 milioni di euro ed è valida sia in Italia che all'estero. Tuttavia, le ultime indiscrezioni parlano di accordo vicino tra Raiola e Izzo, eventualità che aprirebbe a nuove indiscrezioni sull'addio nelle prossime sessioni di mercato. Così, sempre attenta ai profili italiani, domani l'Inter avrà modo di visionare da vicino la crescita di Izzo, che nella difesa a tre di Conte rappresenterebbe un elemento affidabile da titolare o da comprimario.

Classe 1992, il difensore già da tempo è entrato anche nelle gerarchie della Nazionale die sembra finalmente pronto a definitivo salto di qualità.

Calciomercato Inter, da Belotti a Ola Aina: gli altri obiettivi

Non ci sarà solo Izzo, però, nella lista di Marotta in vista del match di domani sera. Tra gli elementi più interessanti del Torino, infatti, figurano altresì i difensori Bremer e Lyanco, l'esterno Ola Aina, il centrocampista Meité e gli attaccanti Millico e Belotti. Il capitano, in particolare, da diverse stagioni è in attesa dell'agognata consacrazione, che potrebbe arivare la prossima estate, quando è atteso dall'Europeo e da nuove voci di mercato.

Torino-Inter, le probabili formazioni

L'Inter scenderà in campo domani sera, alle ore 20,45, in casa del Torino. Calciomercato.it, che offrirà la diretta testuale del match, propone le probabili formazioni dei due allenatori:

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Aina, Meite, Rincon, Ansaldi; Lukic, Berenguer; Belotti. All. Mazzarri

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, D'Ambrosio; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

