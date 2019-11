CALCIOMERCATO JUVENTUS RINNOVO CUADRADO SZCZESNY MATUIDI / Il rinnovo di Juan Cuadrado sembrava ormai cosa fatta già da diverso tempo e nella serata di ieri è arrivato anche l'annuncio ufficiale da parte della Juventus che ha blindato l'esterno fino al 2022. Un bel colpo per la squadra di Sarri che in questa stagione ha rispolverato alla grande le qualità nascoste dell'ex Fiorentina tramutandolo in un terzino destro di spinta di tutto rispetto. Il potenziale di Cuadrado in tal senso è ancora tutto da esplorare e lo farà in bianconero ancora per qualche stagione. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI.

Calciomercato Juventus, Szczesny dopo Cuadrado

Sono dunque giorni intensi per la Juventus che sta mettendo a referto diverse operazioni importanti in chiave rinnovi. Cuadrado infatti ha dato seguito a quello dell'esperto Leonardo Bonucci, ma la lista non dovrebbe esaurirsi qui.

Secondo quanto sottolineato dal 'Corriere dello Sport' il calciomercato dei prolungamenti in casa bianconera dovrebbe proseguire con Wojciech. Il polacco ha un contratto in scadenza nel 2021 e i Campioni d'Italia, pienamente soddisfatti delle sue prestazioni, lo blinderanno con un accordo fino al giugno 2024 e relativo aumento di ingaggio dagli attuali 4 ad oltre 7 milioni di euro netti più bonus.

Calciomercato Juventus, rinnovi: obiettivo Matuidi

Attualmente in scadenza alla fine dell'anno, la Juventus punta anche a rinnovare il contratto con Blaise Matuidi. I bianconeri cercheranno di prolungare l'accordo con il mediano francese campione del mondo di altre due stagioni anche per evitare di perderlo a parametro zero al termine della stagione.

