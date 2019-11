CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / Dopo 56 presenze, 52 gol e 14 assist in MLS, Zlatan Ibrahimovic è voglioso di tornare in Europa. Lo svedese nei mesi scorsi ha annunciato la sua volontà scatenando gli interessi di calciomercato provenienti da tutti i migliori campionati del Vecchio Continente. In Italia, in particolare, si sono fatte avanti svariate società, stuzzicate dall'idea di prelevarlo a costo zero a inizio gennaio: dapprima sono aumentate le voci sul Napoli, che ha già ottenuto il gradimento del giocatore, poi quelle sul Bologna, club nel quale lo svedese ritroverebbe Mihajlovic, e infine il Milan, che negli ultimi giorni ha deciso di dare una sterzata alla trattativa. Clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic più vicino: le ultime

Dopo l’incontro di mercoledì tra Raiola e la dirigenza milanista, riporta 'Tuttosport', ieri ci sarebbe stato un altro contatto tra le parti con la prima bozza di proposta al giocatore: contratto complessivo da 18 mesi (sei più 12 attivabili facilmente) con uno stipendio complessivo da 6 milioni di euro. Per Ibrahimovic, il quale ha già avuto un contatto diretto anche con Boban, si tratterebbe di una proposta interessante, anche se le iniziali richieste di Raiola sarebbero più alte.

Ad oggi, quindi, la pista rossonera è da considerare la più calda, visto che il Bologna non ha ancora mosso passi decisivi.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic a dicembre: i dettagli

L'obiettivo della dirigenza del Milan, quindi, è quello di accelerare i tempi per il ritorno di Ibra, che i rossoneri vorrebbero far allenare a Milanello già da dicembre. Dopo i mesi trascorsi in America, infatti, lo svedese dovrà riadattarsi ai ritmi del calcio europeo: l'intento sarebbe quello di averlo già in forma a gennaio per portarlo al centro del progetto tecnico di Pioli. Così, prossimamente sono attesi nuovi incontri decisivi tra le parti, nonostante persistano alcune insidie italiane e straniere.

Calciomercato Milan, dal Bologna a Mourinho: insidie per Ibrahimovic

Come già accennato, il Milan non è la sola squadra interessata alla leggenda svedese che ha compiuto 38 anni lo scorso ottobre. Su Ibrahimovic ci sono ancora gli interessi di Napoli e Bologna, mentre resta viva anche la pista che lo porta in Premier League, dove il Tottenham sembra tra le più attente a sfruttare l'occasione. Maldini, Boban e Massara dovranno quindi fare i conti anche con la folta concorrenza.

