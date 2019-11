GIMNASIA MARADONA / Diego Armando Maradona torna alla guida del Gimnasia La Plata. Dopo le inaspettate dimissioni da direttore tecnico del club argentino, l'ex Napoli ha infatti annunciato il dietrofront sempre attraverso la propria pagina Facebook: "Mi da molta felicità poter dire che sono ancora il direttore tecnico del Gimnasia La Plata. Voglio ringraziare i tifosi del lupo, e i giocatori, perché insieme abbiamo finalmente ottenuto l'unità politica del club. Spero che soddisfino i rinforzi che mi hanno promesso. Grazie per i vostri messaggi, per il sostegno e per la mobilitazione di ieri, con 50 gradi di calore".

Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

Il 'Pibe de Oro' torna dunque sui suoi passi e domenica è già atteso di nuovo in panchina con il suo Gimnasia La Plata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Inter, agenti Lautaro in arrivo: ultime CM.IT su rinnovo e Barcellona

Calciomercato Napoli, Ancelotti cerca 'pace': le quattro giornate per il futuro

Juventus, ESCLUSIVO Condò: "Ronaldo non accetta di essere trattato come gli altri. Sul Napoli..."