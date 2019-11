CALCIOMERCATO INTER DE PAUL / Ultimo mini ciclo in vista per l'Inter di Antonio Conte prima della pausa natalizia e l'apertura della sessione invernale di calciomercato. L'allenatore nerazzurro ha chiesto a gran voce rinforzi importanti alla dirigenza, che è già al lavoro per soddisfare le sue esigenze. Tra i nomi in cima alla lista degli obiettivi c'è anche quello di Rodrigo de Paul. In questo senso, nelle ultime ore si sono registrati importanti passi in avanti per il centrocampista dell'Udinese.

Calciomercato Inter, obiettivo de Paul: forte apertura del giocatore ma ostacolo Udinese

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', ci sono stati dei contatti tra la dirigenza dell'Inter e l'entourage dell'argentino, che avrebbe dato una forte apertura al trasferimento in nerazzurro.

Resta ora da intavolare la trattativa con l'Udinese: come anticipato da Calciomercato.it, il club bianconero valuta de Paul almeno 35 milioni di euro ed è poco propenso a cedere il giocatore a metà stagione. I nerazzurri sono dunque avvertiti: l'Udinese non fa sconti per de Paul.

