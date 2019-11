CALCIOMERCATO MILAN INTER GIROUD IBRA / E' Zlatan Ibrahimovic il nome in cima alla lista del Milan. I rossoneri vogliono puntare tutto sul bomber svedese per dare una svolta ad una stagione fin qui davvero deludente. L'ormai ex Galaxy è pronto ad intraprendere una nuova avventura in Serie A e ascolterà le proposte che gli verranno fatte prima di prendere una decisione definitiva entro un paio di settimane. Il Milan sembra essere in prima fila per Ibrahimovic ma attenzione anche a Napoli e Bologna, che vogliono provare fino alla fine a soffiare il campione svedese alla concorrenza. Stando alle ultime notizie della giornata Ibra sarebbe un'idea anche del Tottenham di Mourinho.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Milan, assalto Mourinho: vuole l'attaccante

Calciomercato Milan, Giroud alternativa a Ibrahimovic

Tante, troppe insidie per il Milan, che non è per nulla certo di riuscire a prendere Ibrahimovic. I rossoneri, però, sanno per certo che a gennaio servirà un nuovo attaccante d'esperienza.

Tra i nomi fatti in questi giorni c'è anche quello di

LEGGI ANCHE ----> Calciomercato Milan, Ibrahimovic al Bologna: parla Sabatini

Il bomber francese, con un contratto in scadenza la prossima estate, è finito ai margini del Chelsea e il Milan, come raccontato da 'Sky Sport', avrebbe avviato i primi contatti per lui nella giornata di ieri.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Ma i rossoneri sono dietro - rispetto ai cugini - in questa trattativa: Giroud è infatti da tempo la prima scelta dell'Inter di Antonio Conte. I nerazzurri hanno già avuto un incontro con gli agenti dell'attaccante, che vogliono un contratto di due anni e mezzo. Ora la palla passa al Chelsea, che deve decidere se liberare Giroud e a quali condizioni.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, agenti Lautaro in arrivo: ultime CM.IT su rinnovo e Barcellona

Calciomercato Milan, Rodriguez in sede: via a gennaio!

Calciomercato, da Mandzukic e Ibrahimovic a Kean: il borsino degli affari di gennaio