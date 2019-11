Calciomercato Milan, Rodriguez in sede: via a gennaio!

CALCIOMERCATO MILAN RICARDO RODRIGUEZ / Fischiato dai tifosi e finito in panchina, non è per nulla una stagione facile per Ricardo Rodriguez. Il terzino svizzero, sempre tra i migliori in Nazionale, potrebbe chiudere presto la sua avventura con la maglia del Milan. Da titolare fisso, da quando è sbarcato in Italia, a riserva nelle ultime settimane: l'ex Wolfsburg ha dovuto far spazio a Theo Hernandez, letteralmente esploso, e subito diventato idolo della tifosi.

Il terzino francese, primo acquisto di Maldini, non ha deluso le attese, prendendosi la fascia e mettendo così alla porta RicardoRodriguez.

Lo svizzero, visto anche il contratto in scadenza il, potrebbe lasciare i rossoneri già nella prossima sessione di calciomercato

Calciomercato Milan, Rodriguez può tornare in Germania

A Casa Milan è stata una settimana intensa e dopo l'incontro tra la dirigenza rossonera e Raiola, nella giornata di ieri, nel pomeriggio è stata la volta proprio RicardoRodriguez, che ha partecipato al meeting insieme all'agente Gianluca Di Domenico.

Il futuro dell'ex Wolfsburg sembra dunque davvero segnato e all'orizzonte potrebbe esserci nuovamente la Bundesliga. Il calciatore piace a Schalke 04 e Borussia Dortmund ma non sono escluse altre piste: Rodriguez è stato accostato anche al Psg ma attenzione anche alle possibili offerte provenienti dalla Premier League o dalla Serie A, con Montella pronto a riprenderselo.

