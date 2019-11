JUVENTUS DANILO SARRI GUARDIOLA / "Cambiare come ha fatto la Juventus non è semplice. Penso che ci voglia tempo per assestare tutto. Mi ricordo ad esempio il Manchester City di Pep Guardiola, che ci impiegò uno o due anni per cominciare a giocare come diceva lui e capire come funzionava il suo gioco". Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Danilo si è espresso così sul cambio in panchina della sua nuova squadra, ricordando i primi anni di Guardiola in Premier League. Il terzino brasiliano è già stato conquistato da Maurizio Sarri: "Vuole inculcare un sistema di gioco che a me piace molto: cercare di schiacciare l'avversario muovendo il pallone il più velocemente possibile. Ma ci vuole tempo perché tutti i giocatori si trovino a proprio agio con questo sistema. Sono contento che siamo primi e possiamo ancora migliorare, perché significa che possiamo ambire a vincere tutto".

Juventus, da Cristiano Ronaldo all'Inter e la lotta scudetto: la carica di Danilo

Il terzino brasiliano ha poi parlato del momento di Cristiano Ronaldo, rigenerato in Nazionale dopo un pessimo periodo con i bianconeri: "Cristiano lo conosco già da Madrid, è molto competitivo. Ovviamente è una cosa positiva. Un'altra qualità che ha è concentrarsi subito su quello che deve fare: quando è in Nazionale è focalizzato lì, adesso che è tornato sta già pensando alla prossima partita". Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Chiusura, infine, sull'Inter di Conte e la lotta scudetto: "L'Inter sta facendo bene, ma la stagione è molto lunga. Siamo solo a novembre e nel calcio può cambiare tutto nel giro di pochi mesi. Noi dobbiamo pensare solo a noi stessi, di partita in partita, senza guardare gli altri. Questo è il miglior percorso per ottenere quello che abbiamo in mente".

