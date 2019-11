JUVENTUS PJANIC CRISTIANO RONALDO / Juventus di nuovo al completo a meno di due giorni dalla ripresa del campionato. L'ultimo a rientrare dagli impegni con le Nazionali è stato oggi Juan Cuadrado, fresco di rinnovo fino al 2022. Sabato, alle ore 15, i bianconeri sono attesi dalla complicata trasferta sul campo dell'Atalanta di Gasperini, con Maurizio Sarri che deve inoltre fare i conti con diverse defezioni. Da Pjanic e Alex Sandro a Rabiot e Cristiano Ronaldo, ecco il report ufficiale dell'allenamento odierno.

Juventus, Pjanic in gruppo. Lavoro personalizzato per Ronaldo

L'ottima notizia per Sarri è il rientro in gruppo di Pjanic, che nella sfida di venerdì scorso tra Bosnia e Italia aveva accusato un nuovo fastidio all'adduttore della gamba destra.

Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

Ecco il report dell'allenamento pubblicato sul sito ufficiale della Juventus: "Gruppo che ha accolto il rientro di Miralem Pjanic, mentre Alex Sandro ha continuato a sottoporsi al proprio ciclo di terapie; Adrien Rabiot e Cristiano Ronaldo hanno invece condotto un lavoro personalizzato".

