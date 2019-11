Calciomercato Juventus, UFFICIALE: rinnova Cuadrado

CALCIOMERCATO JUVENTUS RINNOVO JUAN CUADRADO / E' arrivata anche l'ufficialità, Juan Cuadrado ha rinnovato il proprio contratto con la Juventus. La notizia era nell'aria ormai da qualche tempo: l'esterno, come riporta il sito bianconero, si è legato al club fino al 2022.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI.

Un rinnovo importante in casa Juventus, che si assicura per altri tre anni e mezzo le prestazioni di un vero jolly. In questa prima parte di stagione, infatti, Sarri ha impiegato spesso Cuadrado come terzino destro. Le ottime prestazioni fornite da esterno basso non hanno lasciato alcun dubbio alla Juventus che ha così voluto blindare l'esperto giocatore.

LEGGI ANCHE --->

Calciomercato Juventus, annuncio di Cuadrado su Pogba: "Che gioia!"

Calciomercato Juventus, la stagione dei rinnovi

Prosegue così la stagione dei rinnovi in casa Juventus. L'eclettico calciatore colombiano classe 1988 ha messo nero su bianco a pochi giorni da un'altra firma importante, quella di Leonardo Bonucci.

Il centrale italiano, dopo il ritorno in bianconero dopo la breve parentesi al Milan, ha firmato un accordo ancora più lungo rispetto a Cuadrado, fino alI bianconeri hanno quindi deciso di dare continuità al progetto, tenendosi stretti i propri senatori.

LEGGI ANCHE --->

Calciomercato Juventus, Bonucci dà il via alla stagione dei rinnovi

Il calciomercato dei rinnovi in casa Juventus non finisce però qui: il prossimo a firmare dovrebbe essere Wojciech Szczesny. Il polacco ha un contratto in scadenza nel 2021 e i Campioni d'Italia, pienamente soddisfatti delle sue prestazioni, lo blinderanno con un accordo fino al 2024. Sempre tra i pali potrebbe proseguire l'avventura di Gianluigi Buffon ancora per un'altra stagione. Poi sarà la volta di Dybala, che dopo un'estate complicata, si è ripreso la Juventus, spazzando via ogni dubbio sul suo futuro, che adesso è sempre più bianconero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Emre Can può tornare in patria ma c'è un problema

Inter e Juventus, Condó scatenato: "La comunicazione di Ronaldo mi annoia. Con Conte..."

Juventus, carta a sorpresa per Olmo: le ultime di CM.IT