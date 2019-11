CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN BORUSSIA DORTMUND / Quattro presenze ed appena 150 minuti giocati per Emre Can in una stagione maledetta iniziata nel peggiore dei modi con l'esclusione per mano di Sarri dalla lista Champions. Un gesto che è stato di fatto l'inizio della fine dell'avventura alla Juventus del centrocampista tedesco che sembra sempre più in procinto di andare via, soprattutto dopo le ultime esternazioni in cui ha manifestato tutto il suo malcontento in una specie di vero e proprio ultimatum. Emre Can ha voglia di tornare a giocare con continuità, come fatto anche in nazionale dove si è disimpegnato al meglio anche in difesa mettendo in luce qualità e duttilità da prima scelta. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, il Borussia Dortmund osserva Emre Can

Diversi i club a cui è stato accostato recentemente Emre Can. Nella giornata di ieri sembrava essere in vantaggio il PSG ma ora secondo quanto sottolineato da 'SportBild' anche il Borussia Dortmund di Favre starebbe esplorando con estrema attenzione la possibilità di arrivare già a gennaio all'ex centrocampista tuttofare del Liverpool.

Il club della Renania a dispetto del prezzo che potrebbe aggirarsi sui 20 milioni di euro sembra disposto a cogliere l'occasione ghiotta di strappare alla concorrenza anche del Bayern Monaco il nazionale tedesco, ormai ai margini con Sarri. Il problema vero nel caso sarebbe rappresentato dall'ingaggio del mediano bianconero.

Calciomercato Juventus, non solo il Dortmund su Can: dal Barcellona all'ipotesi Bayern

Il Borussia Dortmund potrebbe rappresentare l'ambiente ideale per Emre Can per trovare continuità di impego e rendimento in modo tale da non perdere la nazionale in vista dei prossimi Europei. Squadra giovane ma di livello quella giallonera che gli offrirebbe quindi la chance di tornare in patria. Possibilità che potrebbe risiedere anche nel Bayern Monaco soprattutto in caso di approdo in Baviera di Massimiliano Allegri, vista la stima del livornese per il calciatore. Nei giorni scorsi erano inoltre state paventate anche le ipotesi Barcellona e PSG con cui ci sarebbero stati anche contatti.

