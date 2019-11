CALCIOMERCATO ROMA PASTORE INTERNACIONAL PORTO ALEGRE / Dopo una stagione complicatissima Javier Pastore sembra ormai tornato ai fasti di qualche anno fa. Sotto la sapiente guida di Fonseca l'argentino è completamente rinato in una sorta di seconda vita calcistica. Complici anche i molteplici infortuni in mediana, il tecnico ex Shakhtar ha fatto affidamento su di lui con discreta continuità consentendo all'argentino di ritrovare ritmo r qualità di giocate e di tramutare i fischi dello scorso anno in applausi. Queste prestazioni sembrano evidentemente aver attirato anche le mire di un club sudamericano che sogna di strapparlo alla Roma. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Roma, Pastore con Coudet all'Internacional

Stando a quanto riferito da 'Olè' Eduardo Coudet, che dovrebbe diventare a breve tecnico dell'Internacional di Porto Alegre, vorrebbe portare con se proprio Javier Pastore in questa avventura brasiliana.

Molto complicato comunque pensare che i giallorossi possano privarsi proprio ora del 'Flaco', divenuto ormai elemento importante per lo stesso Fonseca. Il quotidiano argentino sostiene però che un approdo in Brasile potrebbe essere il giusto trampolino di lancio per Pastore in vista di un ritorno futuro in patria

Calciomercato Roma, Pastore e il ritorno a casa

L'obiettivo finale di Pastore è quello di tornare in patria per ritirarsi magari dal calcio giocato con indosso la maglia del club che ama. Si tratta del Talleres come ammesso a più riprese sia dal centrocampista che dalla moglie. Questo unito alla condizione ormai ritrovata fa propendere verso la permanenza del 'Flaco' a Roma, almeno finchè il fisico permetterà.

