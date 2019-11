CALCIOMERCATO MILAN SUSO CHAMPIONS / Sogno Champions League. Una qualificazione che manca ormai da troppi anni in casa Milan e che in questa stagione sembra un obiettivo quasi impossibile, visto soprattutto l'attuale posizione in classifica. Lazio e Cagliari, che occupano rispettivamente terzo e quarto posto in classifica, hanno 11 punti di vantaggio sui rossoneri, una distanza difficile da colmare anche se ci sono ancora tante gare da giocare. E a proposito di Champions League ha parlato anche Suso. Lo spagnolo, bersagliato dai tifosi, ha provato a riconquistarli nelle ultime settimane. Suo il gol decisivo alla Spal, con l'ammissione di come fossero giusti i fischi di San Siro nei suoi confronti. Per tutte le news sul mercato Milan: CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, Suso parla chiaro

E di futuro e Champions League, Suso, che è vicino ad entrare nella scuderia di Mino Raiola, ha parlato nell'intervista rilasciata a 'Sky Sport', lanciando un segnale al club: "Mi piacerebbe giocare la Champions. Ho 25 anni e non l'ho ancora giocata. Credo che i giocatori forti giochino tutti in Champions e qualificarsi a questa competizione permetterebbe al club di crescere e di far arrivare in squadra giocatori forti.

Una società come il Milan non può permettersi di non giocarla".

Milan, Suso: "Maldini fantastico, Kakà un idolo"

Suso ha ribadito anche nelle scorse settimane di essere felice in rossonero e nel corso dell'intervista si è soffermato anche a parlare di Maldini e Kakà, due icone del club meneghino: "Maldini in campo era fantastico, vederlo a Milanello è un orgoglio. Kakà? Ho negli occhi le sue giocate, era un idolo, in grado di saltare gli avversari con facilità e giocare un bellissimo calcio. Ricordo ancora le sue gesta contro il Manchester United in Champions League".

