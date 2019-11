Brescia, tensione Balotelli-Grosso: allontanato dall'allenamento

BRESCIA BALOTELLI GROSSO ALLENAMENTO TENSIONE / Non c'è davvero mai pace quando si tratta di Mario Balotelli. Secondo la ricostruzione del 'Giornale di Brescia' ci sarebbero stati attimi di tensione nell'ultima seduta di allenamento delle 'Rondinelle' con Super Mario nel ruolo di protagonista. A Torbole il tecnico Fabio Grosso ha infatti allontanato l'ex attaccante di Milan e Manchester City apparso particolarmente nervoso. L'allenatore dei biancazzurri intorno alle 16 avrebbe detto: "Mario vai, Mario vai!", allontanando così Balotelli dalla seduta pomeridiana. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Brescia, tensione per Balotelli: allontanato

Dopo l'ordine di Grosso Balotelli si è quindi diretto subito verso lo spogliatoio da dove è uscito alle 16.16 per far ritorno a casa immediatamente in sella alla propria auto. La compagine bresciana ha quindi concluso la seduta alle 16.30.

Brescia, non inizia bene il rapporto tra Balotelli e Grosso

Secondo quanto sottolineato dalla testa il Brescia avrebbe dato la sua versione tramite l'addetto stampa Matteo Cavazzuti: "Balotelli è stato sostituito da Grosso durante le prove tattiche della partitella e ha raggiunto anzitempo gli spogliatoi". Ad ogni modo il Brescia Calcio non ha dato spiegazioni ufficiali sulla vicenda in merito all'uscita anticipata di Mario Balotelli con il resto della squadra che ancora si stava allenando.

Al netto della ricostruzione sull'accaduto il rapporto tra Balotelli e Grosso non è iniziato nel migliore dei modo. Il campione del Mondo al suo esordio sulla panchina delle 'Rondinelle' ha infatti sostituito all'intervallo l'attaccante in maglia 45 vista l'inferiorità numerica che ha contribuito poi al pessimo 4-0 interno incassato per mano del Torino. Oggi altro indizio di un amore che almeno per ora stenta a decollare.

