SEMPER FUTURO SERIE A EUROPEO / E' tra i migliori giovani portieri che militano attualmente in Italia, ma anche dell'intero panorama internazionale. Parliamo di Adrian Semper, numero uno del Chievo di Michele Marcolini attualmente settimo con 18 punti nel campionato di Serie B.

Semper in rampa di lancio: Dalic può portarlo a Euro2020

Un colosso di 194 centimetri il croato nativo di Zagabria, destinato evidentemente a palcoscenici ben superiori.

In primis alla, dove ha debuttato già l'anno scorso e considerato che è seguito con molta attenzione sia dalche dalla(e pure da qualche big?), ma forse anche prima nientemeno che a

Già perché il 21enne, tornato a Verona l'estate scorsa con la formula del prestito più diritto di riscatto a 1,5 milioni, è tra i favoriti se non il favorito assoluto a ricoprire il ruolo di vice all'Europeo di giugno. Per il Ct è un'opzione più che concreta visto che di quelli in lizza, da Kalinic a Sluga, non giocano nei rispettivi club a differenza proprio di Semper, un titolare inamovibile dei clivensi. Che, probabilmente, potranno 'goderselo' ancora per poco...

