CALCIOMERCATO MILAN INTER XHAKA ARSENAL / Una rottura fino ad ora non ancora sanata e le due milanesi pronte ad approfittarne. La situazione di Granit Xhaka interessa molto sia al Milan che all'Inter. Il club rossonero è a caccia di rinforzi per gennaio con l'obiettivo di risalire in classifica. Lo svizzero sembra ormai essere un separato in casa da più di un mese, quando gettò a terra la maglia dell'Arsenal a seguito di una sostituzione e si rivolse in malo modo ai tifosi. Per tutte le news sul mercato Milan: CLICCA QUI!

Calciomercato Milan e Inter, Xhaka si sfoga

Come detto però non ci sarebbe solo il Milan a voler approfittare della situazione di Xhaka: sul centrocampista di origini albanesi c'è anche l'Inter, pronto ad un vero e proprio derby con i rossoneri. Nel frattempo il giocatore ha parlato all'emittente svizzera 'Srf', una volta conclusa la sua esperienza in nazionale. "Ho una chiara idea di come le cose dovrebbero andare e l'Arsenal lo sa bene. Io sono ancora sotto contratto con il club e sarei felice di tornare, anche per poter sistemare le cose". Xhaka spera di trovare una soluzione: "Credo che si possa certamente trovare.

Non posso accettare ciò che mi sta accadendo".

LEGGI ANCHE:Calciomercato Milan, nuova idea per il centrocampo: le ultime

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, l'Inter studia l'assalto a Donnarumma: le ULTIME di CM.IT

Calciomercato Milan e Inter, per Xhaka si punta al prestito

La concorrenza per Granit Xhaka non manca. Anche tanti club esteri sono sul giocatore svizzero. Milan ed Inter puntano ad un prestito a gennaio con una successiva opzione d'acquisto per l'estate. Xhaka è uno dei tanti nomi sul taccuino della dirigenza rossonera per gennaio, ma potrebbe non essere l'unico derby di mercato. Entrambe le società milanesi puntano con decisione anche ad Ivan Rakitic, con il Barcellona che ha abbassato le proprie pretese: attenzione però in questo caso anche alla concorrenza della Juventus.

LEGGI ANCHE:Calciomercato Milan, Zidane lo scarica: lui però vuole restare

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, sprint Ibrahimovic: gli altri obiettivi rossoneri

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, affare Ibrahimovic: atteso nuovo incontro