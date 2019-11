VAR, Repice: "Sono assolutamente contrario. Si distrugge lo spirito del gioco"

SOCIAL FOOTBALL SUMMIT 2019 REPICE VAR / Giornata ancora una volta ricca di ospiti e dichiarazioni interessanti al Social Football Summit di Roma che l'inviato di Calciomercato.it vista raccontando minuto per minuto. Tra gli argomenti di maggiore discussione al momento c'è certamente l'arbitraggio in Serie A ed in particolare l'applicazione e il modus operandi del VAR, come abbiamo potuto già constatare nei giorni scorsi con l'intervento di Ancelotti nei confronti dell'uso errato dello strumento tecnologico.

Var, Repice boccia la tecnologia

Insieme a Condò ha detto la sua anche Francesco Repice che si è espresso sul Var in modo netto e chiaro bocciandone l'impiego: "Sono assolutamente contrario e non so se stia cambiando in meglio. Per me raccontare un gol è la cosa più emozionante. Così non va bene, così si distrugge lo spirito del gioco. Se sbagli hai sbagliato. La frase l'arbitro fa parte del gioco significava esattamente questo. Questo è il mio pensiero, e spero di poter continuare a raccontare queste emozioni".

