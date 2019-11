ROMA PALLOTTA FRIEDKIN / Dopo il comunicato ufficiale della Roma, arrivano ulteriori dettagli sulla trattativa tra James Pallotta e Dan Friedkin. Come riportato dal 'Corriere dello Sport', emissari del magnate americano sono stati a Roma e nei giorni scorsi hanno avviato i contatti con la società giallorossa. La sua idea sarebbe quella di entrare inizialmente come socio per poi diventare proprietario, coprendo l'aumento di capitale di 150 milioni entro il 31 dicembre per poi rilevare il pacchetto di maggioranza.

Roma, trattativa Pallotta-Friedkin: ecco le cifre

Il presidente Pallotta valuta il club giallorosso tra gli 800 milioni e il miliardo e aveva come obiettivo iniziale quello di mantenere il 51% delle azioni, mentre la valutazione che Friedkin fa della Roma è di 600 milioni, 700 considerando le spese sostenute per lo stadio.

Il miliardario texano è stato nella Capitale con circa venti persone del suo staff e ripartirà proprio in queste ore. La trattativa è dunque concreta e potrebbe presto entrare nel vivo. Ulteriori sviluppi sono attesi nei prossimi giorni.

