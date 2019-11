CALCIOMERCATO MILAN ARANGUIZ / Grandi manovre non solo per Ibrahimovic in casa Milan. A quanto pare la dirigenza rossonera è al lavoro già per la prossima stagione. Uno degli obiettivi per il 2020/2021, stando alle ultime indiscrezioni provenienti da 'Globoesporte', sarebbe Charles Aranguiz, centrocampista cileno di personalità ed esperienza dal 2015 nelle file del Bayer Leverkusen. CLICCA QUI per tutti gli ultimi aggiornamenti di mercato!

LEGGI ANCHE ->>> Milan, da Ibrahimovic a Xhaka: esperienza e qualità per Pioli

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Milan, Ibrahimovic-Bologna: parla Walter Sabatini

Calciomercato Milan, Aranguiz affare a costo zero: le ultime

Aranguiz è stato di proprietà dell'Udinese ma non hai giocato con la maglia bianconera né, di conseguenza, nel nostro campionato di Serie A.

Per il Milan rappresenta un'ottima occasione di mercato poiché il suo contratto con le 'Aspirine' scade il prossimo giugno. 30 anni, nativo di Puento Alto, parliamo di un centrocampista molto bravo nella fase d'interdizione e di sicuro affidamento sul piano agonistico. Di certo aggiungerebbe peso ed esperienza, ben 78 le presenze con la sua Nazionale, a una squadra oggi troppo 'giovane' per poter stare a certe latitudini. Il suo agente è lo stesso di Arturo Vidal e Alexis, ovvero Fernando Felicevich, per cui non è escluso che su di lui possa esserci pure l'Inter

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, carta a sorpresa per Dani Olmo: le ultime di CM.IT

Milan e Roma, a gennaio occasione Mariano Diaz: le ultime di CM.IT

Milan, Esclusivo Collovati: "Mercato sbagliato. Serve Ibrahimovic"