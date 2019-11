SONDAGGIO TWITTER MILAN PIATEK IBRAHIMOVIC / La 'telenovela' Ibrahimovic sta per entrare nel vivo e il Milan sembra fare sul serio. È infatti previsto un nuovo incontro tra la dirigenza rossonera e Mino Raiola per discutere del ritorno dell'attaccante svedese, individuato come il giocatore esperto in grado di alzare il livello della rosa a disposizione di Pioli.

Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it relativo al futuro di Piatek, il 49% degli utenti è favorevole alla permanenza del polacco in caso di arrivo di Ibra. Il 30% ritiene invece necessaria una sua cessione, mentre per il 21% dei votanti i due attaccanti dovrebbero giocare insieme. Sono dunque settimane decisive per il futuro di Zlatan Ibrahimovic e quello dell'ex Genoa.

