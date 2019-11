CALCIOMERCATO JUVENTUS MIRANCHUK LOKOMOTIV MOSCA - La Juventus inizia a muoversi per il futuro. Nell'attesa di capire chi lascerà il club bianconero a gennaio, con Emre Can e Mandzukic indiziati numero uno dopo l'esclusione dalla lista per la Champions League e lo scarso minutaggio (nullo per il centravanti croato, i piemontesi hanno blindato Leonardo Bonucci con un prolungamento fino al 2024. In questi giorni si parlerà anche dei rinnovi di contratto di Juan Cuadrado e Blaise Matuidi, in scadenza nell'estate prossima, e di Wojciech Szczesny, il cui attuale accordo scadrà nel 2021 e per il quale la trattativa sarebbe in stavo avanzato. Ma si pensa, com'è normale che sia, anche a possibili colpi in entrate: difficilmente la Juventus opera a stagione in corso, mentre i pensieri potrebbero essere già rivolti all'estate prossima.

puoi trovare tutti gli ultimi aggiornamenti.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, Marchisio bacchetta la Juve sul caso Mandzukic

LEGGI ANCHE>>>Juventus, carta a sorpresa per Olmo: le ultime di CM.IT

Calciomercato Juventus, principio d'accordo per Miranchuk

Il presidente Andrea Agnelli, il vice presidente Pavel Nedved e il Chief Football Officer Fabio Paratici, hanno avuto la possibilità di ammirarlo da vicino nel doppio confronto di Champions League e, a quanto pare, ne sono rimasti impressionati così tanto da arrivare ad un principio d'accordo per accaparrarsi le sue prestazioni: stiamo parlando di Aleksej Miranchuk. Il 24enne trequartista della Lokomotiv Mosca è andato in gol all'andata e al ritorno contro la squadra di Maurizio Sarri e ha impressionato per la grande qualità del suo sinistro, oltre ad una fisicità importante. Secondo 'Sport Mediaset', la Juve lo avrebbe bloccato per la prossima stagione, grazie al lavoro dell'intermediario Gabriele Giuffrida, anche se non sono note le cifre dell'eventuale affare. Da considerare che Miranchuk in patria è una vera e propria star e il suo contratto col club moscovita è in scadenza nel 2021: la sua valutazione potrebbe aggirarsi sui 40 milioni di euro. Anche Atletico Madrid, Manchester United e Zenit sono segnalate sulle sue tracce, ma questa mossa della Juve, se confermata, potrebbe aver sbaragliato la concorrenza.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, ESCLUSIVO Condò: "Cristiano Ronaldo non accetta di essere trattato come gli altri. Sul Napoli..."

Inter e Juventus, quattro club inglesi su Kulusevski: parte l'asta

Mourinho al Tottenham, ora il portoghese vuole una stella della Juve