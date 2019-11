CALCIOMERCATO ROMA DZEKO MANCHESTER UNITED MANDZUKIC / Il Manchester United piomba su Edin Dzeko. È l'indiscrezione di calciomercato lanciata nelle ultime ore da 'ESPN', che riferisce come la dirigenza dei 'Red Devils' non sia convinta su Mandzukic e a gennaio potrebbe virare sull'attaccante bosniaco. Ole Gunnar Solskjaer sarebbe infatti preoccupato per la lunga inattività del centravanti della Juventus e preferirebbe puntare sull'ex Manchester City.

Il 33enne, fresco di rinnovo con la Roma fino al 2022, difficilmente sarà però lasciato andare dai giallorossi se non di fronte ad un'offerta irrinunciabile. Il Manchester United è avvertito.

