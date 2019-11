CALCIOMERCATO JUVENTUS RINNOVO CUADRADO / Cuadrado dopo Bonucci: va di fretta la Juventus che punta a completare il piano rinnovi. Dopo la firma del difensore fino al 2024, è il turno dell'esterno colombiano tornato centrale nel progetto bianconero dopo l'arretramento sulla linea dei difensori voluto da Sarri. L'ex Fiorentina , attualmente in scadenza a fine stagione, è nella sede della Juventus insieme al suo agente Alessandro Lucci per sistemare gli ultimi dettagli sul rinnovo di contratto prima di apporre la sua firma e che sia annunciato l'accordo.

Si parla di un'intesa fino al 2022 con opzione di un'altra stagione: una durata che porterebbe Cuadrado a restare in bianconero fino a 35 anni.

In pratica il colombiano, che ad inizio estate sembrava potesse essere tra i partenti, potrebbe chiudere la sua carriera alla Juventus. Dell'accordo sul rinnovo aveva parlato qualche settimana fa anche Fabio Paratici, confermando una trattativa avviata alla conclusione. Dal punto di vista economico, l'intesa sarebbe stata trovata su una cifra intorno ai 3,5 milioni di euro che con i bonus potrebbero toccare quota quattro milioni. In stagione, Cuadrado è stato impiegato da Sarri in quattordici occasioni ed è anche andato a segno una volta in Champions.

