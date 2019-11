CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI / Il futuro è lì, racchiuso in un fazzoletto di quattro giornate: non sono quelle della liberazione ma della resurrezione per il Napoli, una squadra precipitata in un vortice da cui, al momento, non si vede uscita. Polemiche continue, rinfocolate ultimamente dalle parole al vetriolo di Edoardo De Laurentiis, vicepresidente e figlio del patron, protagonista tra l'altro della rottura con la squadra.

Tocca reagire e per farlovaluta il ritorno al 4-3-3: un modo per ricompattare i calciatori e dargli dei punti di riferimento che sembrano essere stati smarriti.

Calciomercato Napoli, Ancelotti contro Milan e Liverpool: il campo per zittire le voci

Gli azzurri sono attesi da un tour de force che da qui a Natale li vedrà in campo quasi ogni tre giorni: i primi due impegni sono le trasferte contro Milan e Liverpool, snodo fondamentale soprattutto per il futuro immediato di Carlo Ancelotti, finito in discussione dopo che la squadra è scivolata al settimo posto in classifica. Scudetto ormai sfumato ma la zona Champions è da riacciuffare il prima possibile e intanto occorre blindare gli ottavi di Champions per i quali serve una vittoria tra la sfida ai Reds e quella al Genk. Obiettivo alla portata ma se nelle due prossime partite non arriverà la svolta, ecco che a pagare potrebbe essere proprio l'allenatore: da Allegri a Spalletti e Gattuso, nelle ultime settimane è stato un rincorrersi di candidati per la panchina del Napoli.

