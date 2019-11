JUVENTUS NAPOLI CONDÓ ESCLUSIVO CRISTIANO RONALDO / Intervistato, in esclusiva, da Calciomercato.it al Social Football Summit di Roma, Paolo Condò, noto giornalista sportivo, ha parlato dell'attuale situazione del Napoli: "Volteggia senza rete adesso. Secondo me ci sono due Napoli, quello di campionato e quello di coppa. A parer mio, a questo punto, bisogna preservare il Napoli di Champions che può andare lontano a partire da una qualificazione che è ancora nelle sue mani e non dovrebbe essere difficile. Quindi non farsi prendere dalla fretta, e prendere qualche provvedimento in campionato perché lì c'è ancora il tempo per risalire, adesso quello che va preservato è il cammino in Champions League".

puoi trovare tutti gli ultimi aggiornamenti.

LEGGI ANCHE>>>Napoli, Edoardo De Laurentiis: "I giocatori sono dipendenti, rispettino stipendio e tifosi"

LEGGI ANCHE>>>Napoli, Ancelotti tra l'armistio e il cambio modulo: le ultime di CM.IT

Juventus, caso Cristiano Ronaldo: il parere di Condò

Passando invece da un caso disciplinare all'altro: in casa Napoli abbiamo potuto vedere l'ammutinamento dei giocatori mentre, in Juventus-Milan, la polemica di Cristiano Ronaldo al momento della sostituzione. "Ho pensato che, per il Napoli, non mi convinceva l'idea del ritiro, ma una volta attuato, i giocatori dovevano osservarlo, non ci sono dubbi. Per quanto riguarda Cristiano Ronaldo, io l'ho trovato fisiologico - il parere di Condò ai nostri microfoni - Lo conosciamo CR7, non è il tipo che accetta di essere trattato come gli altri giocatori. Ha dei motivi per questo ed è giusto che la società e lo spogliatoio glielo facciano notare".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, Ronaldo torna alla Continassa: il gesto verso la squadra e Sarri

Juventus, l'annuncio dalla Spagna: "Cristiano Ronaldo se ne andrà". Svelato il motivo

Juventus, addio Ronaldo: pressing Real, che intreccio con Mbappe e Haaland