VIDEO BOLOGNA SABATINI MIHAJLOVIC / Presente al Social Football Summit 2019, il dirigente di Bologna e Montreal Impact, Walter Sabatini, ha risposto anche alle domande sul tecnico rossoblù Sinisa Mihajlovic, ieri dimesso dall'Ospedale dopo il terzo ciclo di cure per la leucemia contro cui sta combattendo dallo scorso mese di luglio. Sabatini ha affermato: "Non tutti possono avvicinarsi a Mihajlovic in questa fase per questione igieniche. Però credo che oggi farà il possibile per essere in campo con la squadra e questo è un segnale eccezionale rispetto alla sua possibile, anzi probabile guarigione, che tutti ci aspettiamo.

Il nostro problema non è non avere l'allenatore, il nostro problema è non avere Sinisa, a tavola con noi, con la famiglia, ecc".

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Milan, Ibrahimovic al Bologna: parla Sabatini

Bologna, Mihajlovic torna a casa: la squadra ritrova il tecnico

Le parole di Walter Sabatini arrivano il giorno dopo le dimissioni di Mihajlovic dall'ospedale 'Sant'Orsola: "Più bella cosa non c'è.... Back Home", il messaggio della moglie Arianna, pubblicato ieri. Se riuscirà, il tecnico dirigerà l'allenamento di oggi e domenica potrebbe essere in panchina nel derby contro il Parma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Bologna, Mihajlovic dimesso dall'ospedale: gli aggiornamenti