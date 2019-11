INTER MATIC INDIZIO SOCIAL / Nemanja Matic è da tempo sul taccuino delle big di Serie A, in particolare dell'Inter. Il centrocampista serbo non ha rinnovato ancora il contratto in scadenza con il Manchester United e potrebbe diventare una ghiotta occasione di mercato per le prossime sessioni della campagna trasferimenti. Il calciatore classe '88 è molto stimato da Antonio Conte, che lo ha avuto alle due dipendenze per una stagione quando sedeva sulla panchina del Chelsea.

Per restare aggiornato sul calciomercato e tutte le news Clicca Qui!

LEGGI ANCHE --->Da Eriksen a Matic: cosa cambia per le italiane con Mourinho al Tottenham

Calciomercato Inter, affare Matic: la situazione

Ma non solo l'Inter e Conte. La concorrenza per Matic potrebbe arrivare anche dall'ex Josè Mourinho, nuovo allenatore del Tottenham dopo la separazione degli 'Spurs' con Pochettino.

L'allenatore portoghese ha avuto a sua disposizione Matic sia al Chelsea che nell'ultima esperienza ale già nella finestra di gennaio potrebbe tentare l'affondo per potare il 31enne mediano a Londra.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Inter, in Inghilterra sicuri: Matic via subito!

Calciomercato Inter, irrompe Mourinho su Matic: l'indizio social

Matic deve ancora valutare quello che sarà il suo futuro, anche se allo United non è in prima linea nelle gerarchie di Solskjaer. Un probabile addio ai 'Red Devils' è sempre più concreto, con lo stesso nazionale serbo che ha dato un indizio di mercato sul suo futuro tramite Instagram. il centrocampista ha commentato con delle emoji raffiguranti un applauso e un volto sorridente un post in cui si faceva riferimento alla sua attesa per gennaio, quando Mourinho potrà ingaggiarlo per il Tottenham. Un Matic che esce allo 'scoperto' e che si allontana dalla Serie A…

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE --->

Calciomercato Inter, sgarbo Mourinho: nel mirino la stella di Conte

Calciomercato, Mourinho spaventa le big: assalto Tottenham ai gioielli della Serie A

Calciomercato, Mourinho fiuta il colpo: che assist alla Juve!