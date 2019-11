CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC MATIC XHAKA / Operazione esperienza: il calciomercato Milan di gennaio sarà diretto ad un grande obiettivo, quello di assicurare con calciatori di esperienza e qualità il salto in avanti della rosa guidata da Stefano Pioli. Un piano che verte soprattutto su un grande nome: Zlatan Ibrahimovic. E' lui l'uomo più desiderato da dirigenza e piazza rossonera, il nome capace di restituire entusiasmo ad un ambiente mortificato da una crisi di risultati che quest'anno neanche il cambio di allenatore è riuscito a fermare. Da Giampaolo a Pioli, la media punti è anzi scivolata verso il basso e Boban e Maldini pensano che per risalire la china c'è la necessità di alzare l'età della rosa e affiancare ai giovani arrivati in estate, giocatori di esperienza. Facciamo allora il punto sul calciomercato Milan in vista di gennaio: dalla trattativa per Ibrahimovic ai nomi di Xhaka e Matic per il centrocampo, come potrebbe cambiare la squadra rossonera nelle prossime settimane.

Calciomercato Milan, tutto su Ibrahimovic: le ultime sullo svedese

Ma su tutti c'è Ibrahimovic: è lui il centro del calciomercato rossonero, lui il colpo che Boban e Maldini vogliono regalare ai tifosi e a Pioli che risollevare una squadra che viaggia soltanto a quattro punti di distanza dalla zona retrocessione. Troppo in basso il Milan per poter continuare così ed allora servono i gol dello svedese per rialzarsi: ieri è andato in scena l'incontro con Raiola per sondare la fattibilità dell'operazione. Ibrahimovic è in contatto anche con Mihajlovic per un suo approdo al Bologna e nelle settimane passate ha ricevuto un'offerta dal Napoli, trattativa poi entrata in pausa per i problemi della squadra azzurra.

Ora il tentativo di sprint milanista con l'offerta da sei milioni di euro e in contratto fino al termine della stagione con possibilità di prolungarlo di un altro anno se le cose dovessero andare bene.

Ovviamente non solo Ibrahimovic perché il Milan vuole sistemare una rosa che in questa fase di stagione ha mostrato più di una lacuna.

Calciomercato Milan, Kessie via: dalla Premier il nuovo centrocampista?

Ed allora qualcosa sarà fatta anche a centrocampo, lì dove Kessie è destinato ad andare via: 25 milioni di euro la richiesta rossonera per Monaco e Wolverhampton le due società interessate all'ivoriano, tornato al gol con la sua Nazionale. Non l'unico ad andare via visto che anche Rodriguez, chiuso dall'esplosione di Theo Hernandez, è sul piede di partenza: per lui la valutazione è di 10 milioni di euro. Un tesoretto che, Ibrahimovic a parte, potrà essere investito anche per l'acquisto di un centrocampista: in questo caso la dirigenza milanista guarda in Premier League con le occasioni Matic, che strizza però l'occhio al Tottenham di Mourinho e piace anche alll'Inter, e Xhaka. Il centrocampista svizzero ha rotto con l'Arsenal e a gennaio dovrebbe lasciare i Gunners: si parla con insistenza di un suo trasferimento in Italia con Milan come possibile destinazione. Più difficile, invece, arrivare a Rakitic, anche se il Barcellona ha abbassato le sue pretese. Si vedrà nelle prossime settimane, visto che la priorità al momento è legata ad un solo nome: Zlatan Ibrahimovic. E' lo svedese l'uomo della rinascita nei pensieri di Boban e Maldini, il bomber che potrà trascinarsi dietro il resto della squadra. All in Milan quindi per l'attaccante poi toccherà anche al centrocampo e magari, in caso di partenza di Rodriguez, ad un esterno sinistro: in questo caso uno dei nomi 'caldi' è quello di Kostic. Si vedrà, dopo che l'affare Ibrahimovic sarà chiuso: in un senso o nell'altro...

