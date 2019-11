CALCIOMERCATO JUVENTUS DANI OLMO DINAMO ZAGABRIA - Dani Olmo è uno dei giovani calciatori più interessanti del panorama calcistico internazionale. Cresciuto nelle giovanili del Barcellona, nel 2014 è stato ingaggiato dalla Dinamo Zagabria che ha creduto fortemente in lui. E lo spagnolo non ha tradito le aspettative, sfornando una serie di prestazioni eccellenti che lo hanno portato alla ribalta, sia in ottica calciomercato che per quanto riguarda la Nazionale. Dopo la conquista dell'Europeo Under 21, l'ormai ex commissario tecnico Robert Moreno (che ha lasciato il posto al rientrante Luis Enrique) lo ha convocato nella selezione maggiore e Olmo è riuscito anche ad andare in gol nel 7-0 contro Malta del 15 novembre scorso. Il 21enne trequartista si candida, così, ad un posto nei convocati che prenderanno parte all'Europeo itinerante del 2020. Ma tengono banco le questioni legate al calciomercato, in vista già della sessione invernale ormai prossima: CLICCA QUI per tutti gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Juventus, contropartita per Olmo: le ultime

Dani Olmo è, da tempo, accostato con insistenza al Milan, mentre la Juventus è entrata in corsa più recentemente.

Oggi è circolata la voce che vorrebbe i bianconeri in contatto con la Dinamo Zagabria per discutere di un eventuale ingaggio dello spagnolo che, come spiegato dalla nostra redazione, spinge per la cessione a gennaio . Il talentuoso calciatore non rappresenta una priorità assoluta per i bianconeri che, comunque, monitorano la situazione, come sempre quando si tratta di giovani per il presente e il futuro. E, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , la Juve ha in casa la contropartita che può sparigliare le carte in tavola: Marko. Arrivato a Torino nell'estate del 2016 dalla Dinamo Zagabria per ben 23 milioni di euro, il croato non è riuscito ad imporsi, anche a causa di gravi infortuni che ne hanno bloccato la crescita. Il 24enne, che sta recuperando dall'ennesimo problema al ginocchio, dopo i prestiti alloe alla, potrebbe fare ritorno a 'casa' per ritrovarsi e rilanciarsi. E, nello stesso tempo, potrebbe rappresentare un primo tassello per l'eventuale operazione Olmo, senza dimenticare che il club croato chiede 40 milioni di euro per il cartellino del proprio gioiello . Al momento, è necessario dirlo, non sono stati mossi passi concreti in tal senso, ma la situazione è da tenere sotto controllo. Per gennaio o per giugno.

