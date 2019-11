SOCIAL FOOTBALL SUMMIT SABATINI / Ospite del Social Football Summit, Walter Sabatini ha parlato del rapporto calcio-social: "I social e i telefonini? È un rischio enorme per i ragazzi. Io sono un padre antico. A mio figlio dico: "Hai il privilegio enorme di pranzare con me e stai con il telefonino (dice ridendo ndr). I calciatori non lo spengono mai, io invece sì".

Tutte le news di calciomercato: CLICCA QUI!

SCORSO ANNO - "Ho avuto una piccola flessione lo scorso anno, ma ora sono tornato ai massimi livelli. Stiamo creando un network per trovare giocatori".

LEGGI ANCHE ---> Social Football Summit 2019: segui l'evento con Calciomercato.it

Roma, Sabatini: "Zamparini pianse per Pastore"

TALENTI PREFERITI - "Sono tanti, ne lascerei fuori molti. Con Pastore mi è sembrato di vivere una fiaba, non pensavo che a 20 anni potesse essere così forte. Sono stato un mese in Argentina per prenderlo, quando ha vestito la maglia dell'Huracan.

Quando è arrivato, Zamparini mi disse: dì all'allenatore di fare 5 minuti. Entra Pastore contro i boscaioli di montagna e mette una palla con l'altro piede: arriva Miccoli e fa gol. Mi giro verso Zamparini e lo vedo piangere a dirotto. Gli dico "presidente che succede?" e lui: "Eh mi sono commosso, devo andare un attimo negli spogliatoi." Gli sono andato dietro e sento lui che dice: " voi che non capite un c**** dovete passare la palla a Pastore!" Lo ha fatto per entusiasmo, ma da lì Pastore ha avuto molti problemi perché nessuno gli dava la palla. Quando è venuto a Roma mi sono rammaricato per le sue prestazioni. Ora, però, lo vedo giocare un brandello del suo calcio. Anche Kolarov è un ragazzo che abbiamo preso in Serbia che non lo conosceva nessuno ed è diventato una plusvalenza importante, pagato 5 milioni venduto a 20".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

VIDEO CM.IT - Social Football Summit 2019, il retroscena di Bartoletti su Mancini

VIDEO CM.IT - Social Football Summit 2019, Mancini: "Per Balotelli ancora 6 mesi. Social? Dico no"