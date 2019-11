Inter e Juventus, quattro club inglesi su Kulusevski: parte l'asta

CALCIOMERCATO INTER KULUSEVSKI JUVENTUS ATALANTA PARMA PREMIER LEAGUE - Dejan Kulusevski rappresenta una delle sorprese più interessanti di questa prima parte di stagione in Serie A. Arrivato in prestito dall'Atalanta nell'estate scorsa, il polivalente centrocampista sta facendo le fortune dell'allenatore del Parma, Roberto D'Aversa. Quantià e qualità al servizio dei gialloblu, con due gol e diversi assist nel suo ruolino di marcia, che non sono passate inosservate. Da diverse settimane, infatti, si parla dell'interesse dell'Inter e della Juventus, un derby d'Italia di mercato destinato ad accendersi nell'estate prossima. Ma le società italiane dovranno vedersela con, addirittura, quattro club della Premier League.

CLICCA QUI per tutti gli ultimi aggiornamenti.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter e Juventus, Sartori su Kulusevski: "Se continua così..."

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter e Juventus, si fa sul serio per Kulusevski: 40 milioni

Calciomercato Inter e Juventus, Premier League su Kulusevski: la situazione

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra, infatti, Manchester United, Arsenal, Wolverhampton e Southampton sarebbero interessati al 19enne Nazionale svedese, di origini macedoni. Operazione che, eventualmente, si farà nell'estate del 2020: il Parma non ha alcuna intenzione di privarsi di Kulusevski a metà stagione e anche l'Atalanta, che si frega le mani, ha tutta l'intenzione di far continuare la sua crescita in gialloblu per fare lievitare anche la valutazione, che già si attesta sui 35/40 milioni di euro. Così com'è chiara la volontà dello stesso giocatore, che ha detto di non pensare al mercato di gennaio. Inter e Juventus sono avvisate, la Premier all'assalto di Kulusevski.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter e Juventus, fissato il prezzo di Kulusevski