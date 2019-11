CALCIOMERCATO ROMA KEAN BOLOGNA / La Nazionale Under 21 è sentita per fargli riassaporare il gusto del gol: ne ha segnati due contro l'Armenia, nel 6-0 rifilato dagli azzurrini di Nicolato martedì sera. Ora per Moise Kean c'è il ritorno in Inghilterra, in quell'Everton che ha puntato molti soldi su di lui senza però metterlo al centro del progetto tecnico: in campo l'ex Juventus ci è finito poche volte, pochi i minuti giocati, nessun gol all'attivo e la sensazione che il salto in Premier League possa essere stato un errore a cui rimediare già a gennaio. La pensa così il papà del 19enne che ha svelato la sua preferenza per il trasferimento alla Roma dell'amico Zaniolo, un'ipotesi che è in piedi anche se non è particolarmente concreta.

Calciomercato Roma, il Bologna spera nel prestito di Kean

Accostato anche al Milan, un'altra pista per il ritorno in Italia di Kean è quella che porta al Bologna: i rossoblù ci provarono anche nello scorso mese di gennaio, ricevendo però il no della Juventus.

Ora le cose potrebbero anche cambiare ed, infatti, nel caso dovesse sfumare la pista, gli emiliani potrebbero tornare a farsi avanti: la volontà dell'Everton è non accettare un trasferimento in prestito. Il Bologna aspetterà le prossime settimane, valuterà la situazione Ibra e poi deciderà se provare a convincere i 'Toffees'.

Calciomercato, Kean ha chiaro l'obiettivo

Futuro ancora da scrivere quindi per Kean che intanto al 'Corriere dello Sport' mette in stand-by un eventuale trasferimento e si concentra soltanto sul presente. La Premier League è un campionato molto diverso dalla Serie A, serve tempo per ambientarsi. Se devo pensare ad un obiettivo immediato è solo quello di prendermi un posto da titolare nell'Everton".

