DIRETTA VERONA FIORENTINA - La Fiorentina fa visita al Verona in una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Entrambe reduci da una sconfitta prima della sosta per le Nazionali, i gialloblu di Juric vanno a caccia di un successo che garantirebbe il sorpasso in classifica proprio sui viola di Montella, che a loro volta hanno bisogno di fare bottino pieno per provare a restare agganciati al treno europeo.

FORMAZIONI UFFICIALI

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Bocchetti, Gunter; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Verre, Salcedo; Di Carmine. All. Juric

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Benassi, Badelj, Cristoforo, Dalbert; Vlahovic, Ribery. All. Montella

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 35*; Inter* 34; Lazio e Cagliari 24; Atalanta* e Roma 22; Napoli* 20; Parma* 18; Fiorentina 16; Verona 15; Torino*, Udinese e Milan* 14; Sassuolo** e Bologna* 13; Lecce 10; Genoa e Sampdoria 9; Spal 8, Brescia** 7



*una partita in più

**una partita da recuperare