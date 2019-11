DIRETTA BOLOGNA PARMA - Il Bologna ospita il Parma nel lunch match domenicale valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Un derby emiliano molto delicato con i rossoblu di Mihajlovic che vogliono tornare al successo dopo tre sconfitte di fila per non rischiare di essere risucchiati nella lotta per non retrocedere, mentre i gialloblu di D'Aversa sperano di dare seguito al successo sulla Roma prima della pausa per avvicinarsi alla zona Europa League.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Dall'Ara' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA-PARMA

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Denswil, Kreijci; Svanberg, Medel, Dzemaili; Orsolini, Palacio, Sansone. All. Mihajlovic

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Dermaku, Alves, Iacoponi; Gagliolo, Scozzarella, Barillà; Kucka, Kulusevski, Sprocati. All. D'Aversa

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 35*; Inter* 34; Lazio e Cagliari 24; Atalanta* e Roma 22; Napoli* 20; Parma* 18; Fiorentina 16; Verona 15; Torino*, Udinese e Milan* 14; Sassuolo** e Bologna* 13; Lecce 10; Genoa e Sampdoria 9; Spal 8, Brescia** 7



*una partita in più

**una partita da recuperare