Calciomercato, vertice in casa Bayern Monaco: torna in corsa Allegri?

CALCIOMERCATO BAYERN MONACO ALLEGRI / Con José Mourinho al Tottenham la rivoluzione delle panchine non è ancora completa. Anzi, in tutta Europa resta un certo fermento con diversi allenatori in bilico, altri nomi importanti sul mercato e grandi società in cerca di nuovi tecnici di spessore. Da Emery in discussione all'Arsenal allo scarso feeling di Tuchel col Psg passando per Valverde al Barcellona: tanto può ancora succedere, senza contare le prime manovre più importanti in vista dell'estate. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI!

In questo senso potrebbe intendersi infatti il blitz, documentato dalla 'BILD', dell'agente Giovanni Branchini a Monaco di Baviera per incontrare in gran segreto i dirigenti del Bayern. I bavaresi infatti si affideranno al tecnico Flick fino al termine della stagione, ma poi è probabile che il club riparta da un tecnico più navigato.

Branchini, che lavorò col Bayern per gli arrivi di, è anche un vicino consulente di Massimilianoche dopo l'addio alla Juventus vuole proseguire nel suo anno sabbatico e non è da escludere quindi che possa tornare in corsa per ereditare la panchina bavarese a fine stagione. Anche se, va ricordato, lo stesso Branchini è coinvolto anche in molte altre operazioni che non riguardano soltanto allenatori.

Calciomercato, non solo Allegri: le altre piste per la panchina del Bayern Monaco

In attesa di capire se l'ipotesi Allegri possa essere percorribile, il Bayern Monaco al momento avrebbe due candidati in pole per la stagione 2020/2021. Si tratta dell'olandese ten Hag dell'Ajax e proprio di quel Thomas Tuchel che salvo sorprese al termine di questa annata lascerà il Psg.

