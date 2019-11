CALCIOMERCATO ALLENATORI PIÙ PAGATI / L'astinenza da panchina dopo quasi un anno ed il progetto tecnico di un ambizioso Tottenham in cerca di rilancio dopo un avvio deludente hanno sicuramente affascinato José Mourinho che, però, non ha messo chiaramente in secondo piano l'aspetto economico. Gli 'Spurs' si assicurano infatti uno dei migliori (se non il miglior) allenatore attualmente disponibile sul calciomercato e per convincerlo ad accettare la chiamata gli ha accordato un ingaggio monstre da 16,5 milioni di euro all'anno fino al termine della stagione 2022/2023.

Cifra enorme, che tuttavia non basta a rendere lo 'Special One' l'allenatore più pagato al mondo.

La classifica degli allenatori più pagati al mondo

Mourinho infatti torna in top ten e si piazza al secondo posto nella speciale classifica degli allenatori più pagati al mondo proprio alle spalle del grande rivale Pep Guardiola, che al Manchester City guadagna qualcosa come 23 milioni di euro all'anno. Gli italiani presenti nei primi dieci posti sono invece due: Fabio Cannavaro che guida i cinesi del Guangzhou Evergrande e Antonio Conte all'Inter. Ecco la classifica:

Pep Guardiola (Manchester City) – 23 milioni di euro all’anno José Mourinho (Tottenham) – 16,5 Diego Pablo Simeone (Atletico Madrid) – 15 Rafael Benitez (Newcastle) – 13,5 Fabio Cannavaro (Guangzhou Evergrande) – 12 Zinedine Zidane (Real Madrid) – 12 Antonio Conte (Inter) – 11 Thomas Tuchel (Psg) – 9 Ernesto Valverde (Barcellona) – 9 Jurgen Klopp (Liverpool) – 8

