CALCIOMERCATO INTER GABIGOL / Rientrato a casa, Gabriel Barbosa è tornato Gabigol. Il gioiellino brasiliano, in prestito dall'Inter al Flamengo fino a fine dicembre, ha ritrovato il sorriso che aveva perso nella sua avventura europea, tra Milano e il breve passaggio a titolo temporaneo al Benfica. Ora, a 23 anni compiuti, è primo in classifica e capocannoniere del Brasilerao e sabato sera si giocherà la finale di Copa Libertadores contro il River Plate. Una vera e propria rinascita che ha portato anche il calciomercato a riaccendersi su di lui. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE ---> ESCLUSIVO - Il presidente del Flamengo: "Stiamo trattando per trattenere Gabigol"

Calciomercato Inter, Gabigol parla del suo futuro

In vista della super finale di Libertadores, ai microfoni di 'As' ha quindi parlato lo stesso Gabigol che ha ripercorso le tappe della sua carriera europea prima di parlare del suo futuro: "Ho imparato tante cose nel mio periodo in Italia anche se ho avuto poche opportunità. Sono arrivato con grandi motivazioni per mostrare il mio miglior calcio, mi sono sempre dato da fare in allenamento, ho cercato di imparare la filosofia di ogni allenatore in un ambiente nuovo per me. Forse con un po' di continuità il risultato sarebbe stato diverso. Ho sempre rispettato le decisioni degli allenatori comunque, anche se sapevo che avrei potuto giocare con maggior frequenza".

Quindi il mercato: "Se ho bisogno di una sfida superiore? Il Brasileirao è uno dei campionati più combattuti al mondo. Essere il capocannoniere dell'ultima stagione è stato molto importante nella mia carriera e spero di riuscirci di nuovo. È il risultato del lavoro duro e dimostra la mia evoluzione. Mi sento pronto per segnare in Brasile, Inghilterra, Germania, Spagna... ovunque! Preferenza alla Spagna? È un campionato che mi piace, lo seguo, è uno stile di calcio che mi piace perché rapido e di alto livello tecnico.

LEGGI ANCHE ----->Gabigol e non solo: il Crystal Palace guarda in Serie A

Calciomercato Inter, Flamengo in pressing su Gabigol

Il Flamengo da parte sua sta facendo tutto il possibile per poter trattenere Gabigol, come confermato ai nostri microfoni dal presidente del club. Nei giorni scorsi inoltre anche il vicepresidente Marcos Braz è tornato sul tema: "Abbiamo parlato con l'Inter ed è tutto ok, adesso la palla è passata a lui. È tranquillo ma dovrà decidere cosa fare del suo futuro. Vedremo dopo la fine del campionato cosa accadrà ma è tutto nelle sue mani". Tutti in attesa di Gabigol dunque, con l'Inter che conta di incassare oltre 20 milioni di euro da poter reinvestire su nuovi colpi già a gennaio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, da Chiesa a Tonali: Conte e l'Ital-Inter

Calciomercato, non solo big: sfida da baby tra Inter e Juve