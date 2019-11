BOLOGNA MILAN IBRAHIMOVIC ORSOLINI / E' di oggi la notizia del blitz di Mino Raiola nella sede del Milan per fare il punto sul possibile ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic. Il fuoriclasse svedese ha concluso nei giorni scorsi ufficialmente la parentesi nella Major League Soccer con la maglia dei Los Angeles Galaxy e spinge per una nuova avventura nel calcio che conta ma soprattutto in Serie A.

Per restare aggiornato sul calciomercato e tutte le news Clicca Qui!

LEGGI ANCHE --- >Milan, affare Ibrahimovic: che cifre per l svedese

Calciomercato, ritorno Ibrahimovic: Milan, Napoli e Bologna in corsa

Raiola e Ibrahimovic chiederebbero un ingaggio da 10 milioni di euro fino all'estate del 2021, con l'ex tra gli altri di Juventus e Inter che è seguito in Italia pure da Napoli e Bologna.

Nei giorni scorsi, come rivelato dalla nostra redazione, il sodalizio di De Laurentiis avrebbe formulato una propria offerta ad 'Ibra' per portarlo alla corte di Carlo Ancelotti.

LEGGI ANCHE --->Calciomercato Milan, missione in America: Ibrahimovic apre

A spingere per lo svedese, inoltre, è anche l'amico Sinisa Mihajlovic. L'allenatore serbo continua il pressing su Ibrahimovic per averlo alle proprie dipendenze a Bologna da gennaio. Sul possibile sbarco in Emilia di 'Ibra' è intervenuto Riccardo Orsolini, protagonista lunedì del suo primo gol con la maglia dell'Italia nella sfida contro l'Armenia: "Sarebbe bello averlo a Bologna perché è un campione. Ci farebbe comodo. Se venisse, verrebbe accolto a braccia aperte", le parole del giovane esterno offensivo a 'Sky Sport'.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Milan, ESCLUSIVO Collovati: "Mercato sbagliato. Serve Ibrahimovic"

Juventus, ESCLUSIVO Moggi: "Ronaldo diverso. Ecco dove va Ibrahimovic"

Calciomercato, Mourinho spaventa le big: assalto Tottenham ai gioielli della Serie A