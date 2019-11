JUVENTUS NAPOLI LIPSIA HAALAND / Erling Haaland continua a catalizzare l'attenzione. Il gioiello e bomber norvegese sta stupendo tutti in Champions League a suon di gol e prestazioni, dove è andato a segno per quattro gare consecutive e rendendosi protagonista anche nel doppio confronto contro il Napoli. Il club partenopeo è uno dei club che segue con più attenzione il classe 2000 in forza al Salisburgo, oltre alla Juventus per quanto concerne il campionato di Serie A.

La concorrenza però è agguerrita per Haaland. Le big di Premier e di Spagna sono pronte e fare carte false per il nazionale norvegese, che avrebbe già una valutazione intorno ai 100 milioni di euro. Di recente, anche Bayern Monaco e Arsenal hanno chiesto informazioni sul 19enne centravanti.

Senza dimenticare il, che stando alla stampa inglese sarebbe in vantaggio al momento sulle altre rivali nella corsa ad Haaland.

Il papà del giocatore avrebbe però altri programmi per il figlio. Stando al quotidiano 'Bild', il genitore avrebbe consigliato al baby centravanti il trasferimento in una squadra di livello superiore rispetto al Salisburgo ma che gli permetta di giocare comunque con continuità. E in questo senso una delle maggiori candidate sarebbe il Lipsia, società di Bundesliga della galassia Red Bull.

