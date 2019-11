CALCIOMERCATO BAYERN MONACO POCHETTINO COUTINHO BARCELLONA / La scorsa estate Philippe Coutinho ha lasciato il Barcellona con la formula del prestito con riscatto per approdare al Bayern Monaco, nel tentativo di lasciarsi presto alle spalle un'esperienza non del tutto idilliaca. Il fantasista brasiliano doveva essere l'erede vero di Neymar ma non si è integrato al meglio negli schemi blaugrana ed in particolare nel tridente con Messi e Suarez.

Il calciomercato estivo lo ha portato quindi in Baviera, luogo che potrebbe accogliere anche il neo esonerato Mauricioche ha da poco perso il posto al Tottenham . Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

LEGGI ANCHE->>>> Calciomercato, UFFICIALE: Mourinho è il nuovo allenatore del Tottenham

Calciomercato Bayern Monaco, con Pochettino può restare Coutinho

Pochettino è stato anche accostato ad un eventuale futuro in Serie A, ma ad ora stando alla 'Bild' la destinazione più probabile resta proprio il Bayern Monaco. I bavaresi dopo aver esonerato Kovac si sono affidati a Flick che ad interim occupa la panchina più prestigiosa di Germania, probabilmente fino a fine stagione. Il successore potrebbe essere quindi proprio Pochettino che stando a quanto sottolineato dal 'Mundo Deportivo' potrebbe quindi divenire la chiave per la permanenza al Bayern di Coutinho. Il tecnico argentino lo ha infatti visto crescere all'Espanyol ed era suo desiderio estivo portarlo proprio al Tottenham prima dell'arrivo di Lo Celso. Le strade dei due potrebbe ora ricongiungersi in Bundesliga a patto che i bavaresi versino i 120 milioni per il riscatto dal Barça.

LEGGI ANCHE->>>> Calciomercato Juventus e Inter, Coutinho sostituto di Eriksen

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Bayern Monaco, UFFICIALE: l’annuncio sull’allenatore

Calciomercato, Coutinho re dei prestiti