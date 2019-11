CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY MOURINHO TOTTENHAM / I campionati si vincono spesso e volentieri con la miglior difesa. Lo sa benissimo anche Josè Mourinho che ha fatto proprio della solidità della sua retroguardia un'arma vincente in tutte le competizioni e praticamente ovunque abbia allenato. Se lo ricordano benissimo i tifosi dell'Inter con l'accoppiata Lucio-Samuel o quelli del Chelsea con un granitico John Terry, e sperano di poter godere dei benefici della difesa dello 'Special One' anche i supporters del Tottenham.

Il portoghese è infatti il nuovo tecnico degli 'Spurs' e dovrà fare di necessità virtù con l'organico a disposizione, almeno fino alla riapertura del mercato.

Calciomercato Napoli, Koulibaly un tassello per il Tottenham di Mourinho

Secondo quanto sottolineato da 'The Sun' il neo allenatore del Tottenham vorrebbe rinforzare il pacchetto arretrato con Kalidou Koulibaly. Con Alderweireld sempre più vicino all'addio a scadenza e Vertonghen che non da garanzie dal punto di vista fisico causa età, il forte centrale del Napoli farebbe proprio al caso di Mourinho che lo stima sin dai tempi del Manchester United quando provò con forza a convincere De Laurentiis a cederlo per circa 100 milioni. Koulibaly è tra i migliori difensori al mondo e secondo la testata britannica sarebbe acquistabile ad una cifra inferiore rispetto al passato in virtù di quanto sta accadendo al Napoli al di fuori del rettangolo di gioco.

Calciomercato, altri 4 nomi per Mourinho

Il 'Sun' spende parole anche per altri 4 possibili obiettivi di Mourinho. Il portoghese potrebbe puntare anche a Declan Rice, Atal e Bruno Fernandes oltre che sullo juventino Paulo Dybala. L'argentino già in estate era stato accostato al Tottenham salvo poi rimanere alla corte di Sarri che è riuscito ad esaltarne le caratteristiche dopo una prima fase di comprensibile adattamento.

