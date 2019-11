MANCHESTER CITY RINNOVO STERLING / Annata finora da sogno per Raheem Sterling. L'attaccante inglese è il top-scorer del Manchester City e sta continuando a segnare con una continuità spaventosa dopo il lavoro tattico operato nei suoi confronti da Pep Guardiola. Sono ben 15 le reti in tutte le competizioni realizzate da Sterling, davanti addirittura al bomber principe dei 'Citizens' Aguero.

Calciomercato, Derby di Spagna Real Madrid-Barcellona per Sterling

Normale che le altre big d'Europa abbiano messo gli occhi sull'ex Liverpool, esploso definitamente nelle ultime stagione e nel pieno della maturità calcistica. Il classe '94 intriga da tempo il Real Madrid, che già la scorsa estate aveva chiesto informazioni sul calciatore di origini giamaicane.

Ma non solo i 'Blancos': anche ilguarda con attenzione Sterling e sarebbe pronto ad inscenare un Derby di Spagna sul mercato per il nazionale inglese.

Manchester City, nuovo contratto per blindare Sterling

Il Manchester City però avrebbe altre intenzioni. Sterling è un elemento focale per lo scacchiere di Guardiola e arrivano conferme sulla volontà del club campione d'Inghilterra nel rinnovargli nuovamente il contratto dopo il prolungamento del novembre 2018. Stando al 'Daily Mail' il City avrebbe intenzione di blindare Sterling con un nuovo accordo rispetto al rinnovo fino al 2023 firmato l'anno scorso. Insieme, inoltre, ad un sostanziale aumento d'ingaggio rispetto agli attuali 350 mila euro a settimana. La risposta del Manchester City a Real e Barça non si è fatta attendere per Sterling.

