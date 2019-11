JUVENTUS ATLETICO MADRID INFORTUNIO SAVIC / La Juventus tornerà in campo questo fine settimana, sabato pomeriggio alle 15 dopo la sosta per le nazionali. Qualche infortunato di troppo ed un Ronaldo ritrovato e tirato a lucido rappresentano il bilancio di questi ultimi giorni per Maurizio Sarri che deve immediatamente riallacciare il discorso. Tensione alta infatti in casa bianconera in quanto poi il 26 novembre ci sarà lo scontro diretto con l'Atletico Madrid che dirà moltissimo sul primato del girone di Champions con i bianconeri al momento già avanti. I 'Colchoneros' dal canto loro non se la passano benissimo dal punto di vista fisico.

Juventus, Simeone perde anche Savic

Nei giorni scorsi la notizia del pesante KO di Diego Costa che starà fermo per molto tempo, mentre oggi è arrivata una nuova mazzata per Diego Simeone che continua a perdere pezzi. Contro la Juventus, l'Atletico Madrid non avrà a disposizione nemmeno Stefan Savic, infortunatosi per la seconda volta in poco più di un mese alla stessa coscia. A confermarlo un comunicato del club spagnolo: "Stefan Savic si è sottoposto degli esami medici alla Clinica dell'Università di Navarra che confermano una ricaduta della lesione miotendinosa distale di grado II del bicipite femorale sinistro rimediata lo scorso 11 ottobre nella sfida di qualificazione agli Europei tra la sua nazionale, il Montenegro, e la Bulgaria". Ancora al tappeto l'ex Fiorentina del quale sono ancora indefiniti i tempi di recupero ma che certamente salterà la sfida contro i bianconeri in programma tra meno di una settimana.

