CALCIOMERCATO ROMA PEPE GREMIO / Uno sguardo al futuro per la Roma, spesso abile a pescare all'estero ed in particolar modo in Sudamerica. Arriverebbe infatti dal Brasile l'ultima stellina messa nel mirino dai giallorossi che nelle scorse settimane erano stati già accostati Pepe, giovane attaccante del Gremio, che ha già collezionato 32 presenze condite da sette reti tra coppa e campionato. Un piccolo astro nascente classe 1997 che anche dal punto di vista dell'età pare aver raggiunto la maturazione giusta per poter effettuare il complicatissimo salto in Europa. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Roma, occhi su Pepe ma il Gremio nega

Stando a quanto sottolineato da 'Globoesporte' il Gremio per Pepe accetterebbe una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro ma i giallorossi, che sarabbero anche pronti a negoziare, non arrivano ancora a quelle altezze.

Il club capitolino dal canto suo avrebbe già tentato un primo approccio per portare il 22enne nella capitale ma il club brasiliano nega tutto. In particolare il presidente della società di Porto Alegre,ha dichiarato di essere stato colto di sorpresa dalla possibile proposta della Roma.

Calciomercato Roma, le altre pretendenti a Pepe

Il Gremio dal canto suo possiede comunque solo il 70% del cartellino di Pepe e i giallorossi non sono di certo l'unico club interessato. Oltre alla Roma ci sarebbero anche PSG, Porto, Benfica ed un club di Premier League. Il piano del Gremio ad ogni modo è quello di tenere l'attaccante in squadra ancora per una stagione anche se a seconda del valore dell'eventuale offerta potrebbero anche cambiare idea.

